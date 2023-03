PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag überwiegend mit weiteren Aufschlägen geschlossen. Abgaben gab es lediglich an der Budapester Börse. Klare Zugewinne gab es dafür am polnischen Markt, wo die Investoren einige Quartalszahlen gut aufnahmen.

Auch in Westeuropa und den USA verzeichneten die Aktienmärkte Gewinne. Am Markt war von einer zunehmenden Risikobereitschaft die Rede, zumal in den vergangenen Tagen weitere Hiobsbotschaften aus dem Bankensektor ausgeblieben waren.