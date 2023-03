Eine neue Fallstudie von impak Analytics verdeutlicht die globalen Auswirkungen von Apple, Alphabet (Google) und Microsoft

Paris, 30. März 2023 (ots/PRNewswire) - Sind die Big Tech mit den besten

ESG-Bewertungen in Wirklichkeit gar nicht so gut?



Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:https://www.multivu.com/players/uk/9154051-new-case-study-by-impak-analytics/Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit von ESG-RatingsVon den Big Tech-Unternehmen haben Apple, Microsoft und Alphabet weltweit mitdie besten ESG-Bewertungen (zu Deutsch: Umwelt, Soziales undUnternehmensführung). Laut Yahoo Finance liegen sie auf Platz 7, 3 bzw. 1 derTop 12 ESG-Unternehmen im Jahr 2022.Die Analyse ihrer Auswirkungen bei den ESG-Faktoren kommt jedoch zu einemunerwarteten Ergebnis. Die Analyse von Apple, Alphabet und Microsoft mit einemImpact-Ansatz ergibt, dass alle von ihnen einen impak Score(TM) von weniger als200 von 1.000 Punkten, was sie eher im Durchschnitt als unter den führendenUnternehmen positioniert. Zum Vergleich: Der durchschnittliche impak Score(TM)des impak Large-Cap-Universums liegt bei 145 von 1.000 Punkten, derBest-in-Class-Score bei über 400.Der Impact-Ansatz als Antwort auf die Bedürfnisse der Investoren"Die Bewertung der globalen Auswirkungen eines Unternehmens erfordert eineganzheitliche Analyse [...], und die traditionellen Finanzkennzahlen alleinvermitteln weder ein vollständiges noch ein umfassendes Bild der Auswirkungeneines Unternehmens. Ein enger Fokus könnte sich langfristig nachteilig auf dieErreichung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen oderdie Rendite der Anleger auswirken."Die Studie zeigt auf, 1.) warum der ESG-Ansatz die globalen Auswirkungen derdrei Unternehmen offenbar noch nicht angemessen bewertet, 2.) inwieweit dieBerücksichtigung der zahlreichen und schwerwiegenden Kontroversen von Apple,Alphabet und Microsoft für das Verständnis des nachhaltigkeitsorientiertenAnlegers entscheidend ist und 3.) warum ihre Minderung negativer Auswirkungennicht mit positiven Auswirkungen gleichzusetzen ist.Der Wendepunkt für nachhaltiges FinanzmanagementÜber die finanzielle Bedeutung der ESG-Bewertung hinaus zeigt die Analyse, dassApple, Alphabet und Microsoft nicht wahre Verfechter von Nachhaltigkeit sind.Wir befinden uns an einem entscheidenden Punkt für die nichtfinanzielleBerichterstattung, und wie die Studie zeigt, verfügt der Markt über alleInstrumente, Theorien und Daten, um weitere irreführende ESG-Bewertungen vonLarge-Cap-Unternehmen zu verhindern.Eine Pflichtlektüre für jeden Investor, der Reputationsrisiken vermeiden undmessbare Auswirkungen auf die Menschen und den Planeten haben möchte.Den ganzen Bericht herunterladen (https://www.impakanalytics.com/wp-content/uploads/2023/03/impak_BigTech_CaseStudy.pdf) Weitere Informationen über impak hier(https://www.impakanalytics.com/about-us/) Quelle (https://www.impakanalytics.com/wp-content/uploads/2023/03/Impact-Analysis_Alphabet_Apple_Microsoft.pdf) :Bericht über die Auswirkungen von Alphabet, Apple and Microsoft (https://www.impakanalytics.com/wp-content/uploads/2023/03/Impact-Analysis_Alphabet_Apple_Microsoft.pdf)mailto:stephanie.bernier-monzon@impakanalytics.comMedienkontakt:Stéphanie Bernier-Monzonstephanie.bernier-monzon@impakanalytics.com +1 438 886 8796Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2042962/impak_Ratings_case_study.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/2014430/3959215/impak_analytics_Logo.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/eine-neue-fallstudie-von-impak-analytics-verdeutlicht-die-globalen-auswirkungen-von-apple-alphabet-google-und-microsoft-301786048.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/165767/5476375OTS: impak Ratings