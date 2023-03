Beschleunigung des Übergangs zu Netto-Kohlenstoffemissionen Führende Persönlichkeiten aus Industrie, Regierung und Wissenschaft kommen zusammen, um das kohlenstofffreie Zeitalter zu begrüßen

Taipei, 30. März 2023 (ots/PRNewswire) - Wie sollte Taiwan seine

Netto-Null-Umstellung in die Praxis umsetzen? Der Finanzsektor und das

Wirtschaftsministerium haben Lösungsvorschläge unterbreitet.



Business Today , eine in Taiwan ansässige Finanzzeitschrift mit Schwerpunkt auf

der Verbindung zwischen ESG und Industrie, veranstaltete am 21. März den 3. ESG

und den Internationalen Gipfel für Nachhaltigkeit in Taiwan(Sustainability

Taiwan International Summit). Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Das

kohlenstofffreie Zeitalter begrüßen" und brachte führende Vertreter aus

Industrie, Regierung und Wissenschaft zusammen, um Lösungen zu finden, die

Taiwan auf den Weg zur Kohlenstoffneutralität bringen. Auch Präsidentin Tsai

Ing-wen hielt eine Rede auf der Veranstaltung.