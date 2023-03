Aduro Clean Technologies beginnt mit Inbetriebnahme von Kunststoffreaktor mit kontinuierlichem Durchfluss

Sarnia (Ontario), den 30. März 2023 / IRW-Press / Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT, OTCQB: ACTHF, FWB: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten Technologien auf Wasserbasis zur chemischen Wiederverwertung von Kunststoffen sowie zur Umwandlung von schwerem Rohöl und erneuerbaren Ölen zu Ressourcen der neuen Ära und hochwertigeren Kraftstoffen, freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Phase der Inbetriebnahme des Kunststoffreaktors Hydrochemolytic mit kontinuierlichem Durchfluss im Pilotmaßstab begonnen hat. Die Hydrochemolytic Plastic Upcycling- (HPU)-Technologie wandelt Kettenwachstumspolymere aus Abfällen zu neuen, wertvollen Ressourcen um.

Das R2 Plastic-System wurde erfolgreich an seinem Betriebsstandort in Sarnia in Ontario installiert. Die Systemintegritätstests wurden abgeschlossen und die Registrierungen der Technical Standards and Safety Authority (TSSA) wurden genehmigt und erhalten. Die Inbetriebnahme des Systems hat begonnen und alle elektrischen und Steuerungssysteme wurden unter Spannung gesetzt und getestet. Das Betriebsteam geht nun zur Fertigstellung der Inbetriebnahme-Prüflisten über und die letzten Vorbereitungen für die Einführung von Kunststoffen sind im Gange.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Anlage bis Ende April 2023 Kettenwachstumspolymere verarbeiten wird.

Zur Unterstützung des langfristigen Betriebs der Anlage ist das Unternehmen im Begriff, zusätzliche Mitarbeiter einzustellen, um den erwarteten Betrieb rund um die Uhr zu unterstützen.

Die R2 Plastic-Anlage wurde für die Verarbeitung unterschiedlicher Kunststoff-Ausgangsmaterialien wie Polyethylen, Polypropylen und Polystyrol konzipiert. Die wesentlichen Daten, die von diesem System bereitgestellt werden, sind nicht nur ein wichtiges Instrument für den Ansatz des Unternehmens, Interessensvertreter mit dem Ziel des Aufbaus einer Pipeline an kommerziellen Projekten einzubeziehen, sondern werden auch das etablierte Optimierungs- und Hochskalierungsprogramm des Unternehmens für das vorkommerzielle System unterstützen.