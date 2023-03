Akteure der Branche fordern ein durchgehendes Konzept für die Digitalisierung des afrikanischen Bankwesens

Kapstadt, Südafrika, 30. März 2023 (ots/PRNewswire) - Wenn Banken angesichts von

Neobanken und Fintech-Neulingen wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen sie ihre

Geschäftsabläufe grundlegend ändern, um in erster Linie digital zu sein. Und

wenn sie dieses Ziel erreichen wollen, dann ist die Zusammenarbeit mit

Technologiepartnern entscheidend, um sicherzustellen, dass die richtige

Infrastruktur vorhanden ist. Das war die wichtigste Botschaft der Redner bei

einem Rundtischgespräch mit den Medien, das während des Huawei Intelligent

Finance Summit for Africa 2023 stattfand, der kürzlich in Kapstadt, Südafrika,

abgehalten wurde.



Laut Jason Cao, Geschäftsführer von Huawei Global Digital Finance, haben

afrikanische Banken die Möglichkeit, von der hohen Durchdringung des Kontinents

mit mobilen Geräten und dem steigenden Finanzbedarf zu profitieren. "Mobil ist

der Kern von allem", sagte er und fügte hinzu, dass es Ähnlichkeiten zwischen

mobilen Zahlungen in China und Afrika gibt. Der Zukunftsforscher und Autor Brett

King ist ebenfalls der Meinung, dass dieser mobile Schwerpunkt nicht nur in

Afrika, sondern weltweit von Bedeutung sein wird.