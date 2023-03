NEW YORK (dpa-AFX) - Die gute Stimmung an den US-Aktienmärkten ist am Donnerstag im Handelsverlauf immer weiter abgebröckelt. Der Dow Jones Industrial war zwar im frühen Handel auf den höchsten Stand seit drei Wochen gestiegen, gab die Gewinne anschließend aber wieder ab und trat zuletzt mit 32 717,97 Punkten auf der Stelle. Andere große Indizes verzeichneten noch leichte Gewinne, hatten zu Beginn aber ebenfalls spürbar höher notiert.

Der marktbreite S&P 500 legte zuletzt noch um 0,20 Prozent auf 4035,92 Zähler zu. Der technologielastige Index Nasdaq 100 stieg um 0,49 Prozent auf 12 909,26 Punkte.