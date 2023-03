Pylontechs Lithium-Ionen-Batteriesystem für die Schifffahrt erhält JET-Zertifikat in Japan

Shanghai, 30. März 2023 (ots/PRNewswire) - Am 10. März 2023 gab Pylon

Technologies Co., Ltd. ("Pylontech") (Aktiennummer 688063) bekannt, dass sein

Lithium-Ionen-Batteriesystem für die Schifffahrt in Japan ein JET-Zertifikat

erhalten hat. Dieses Zertifikat, das auf der Grundlage von JIS C 8715-2: 2019

ausgestellt wurde, ist ein weiteres Zeichen der Anerkennung für Pylontech auf

dem japanischen Markt nach dem Erhalt des JET-Zertifikats für die

37-Ah-Einzelbatteriezelle (Modell: 37PN) und des S-Mark-Zertifikats für sein

Force-H2-Batterie-Energiespeichersystem.



JET setzt höhere technische Standards für Lithium-Ionen-Batteriesysteme in der

Schifffahrt aufgrund der rauen Betriebsumgebung. Dieses Zertifikat stellt einen

bedeutenden Durchbruch für Pylontech dar und beweist die technische Stärke und

Zuverlässigkeit des Unternehmens. Darüber hinaus konnte Pylontech den

Anwendungsbereich seiner Batteriesysteme in Japan erweitern.