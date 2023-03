US-Börsen legen weiter zu - Intel weiter vorn

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 32.859 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.051 Punkten 0,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 12.013 Punkten 0,7 Prozent stärker. Nachdem die Intel-Aktien am Vortag bereits die Rally vorangetrieben haben, setzten sie am Donnerstag ihren Kurs mit kräftigen Zugewinnen fort. Hintergrund ist eine neue Roadmap für neue Rechenzentren sowie ein vorgezogener Zeitplan für neue Chips.Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte derweil am Donnerstagabend stärker. Ein Euro kostete 1,0908 US-Dollar (+0,63 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9168 Euro zu haben. Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 1.981 US-Dollar gezahlt (+0,9 Prozent).Das entspricht einem Preis von 58,40 Euro pro Gramm. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 79,09 US-Dollar, das waren 81 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

