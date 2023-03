MYEG unterzeichnet Vereinbarung mit dem chinesischen Zoll über grenzüberschreitende Handelskonnektivität auf Zetrix-Blockchain-Plattform.

Der Dienst wird Ursprungszertifikate (COO) und andere relevante Handelszertifikate veröffentlichen, um die Zollberechnung zu erleichtern und die Zollabfertigung effizienter zu gestalten.

PEKING, 31. März 2023 /PRNewswire/ -- MY E.G. Services Berhad („MYEG") hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit East Logistic-Link Co, Ltd, einer hundertprozentigen Agentur der Allgemeinen Zollverwaltung der Volksrepublik China („GACC"), unterzeichnet, um gemeinsam eine umfassende Palette von Dienstleistungen zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Handels anzubieten, die Ursprungszertifikate auf der Zetrix-Blockchain-Plattform beinhalten.