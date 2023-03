BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Chinas Bündnispolitik:

"Hoffnungen auf eine ruhige Zukunft sind heute wohl realitätsferner denn je. Jüngstes Beispiel: die Ankündigung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag in Brüssel, die EU wolle künftig Investitionen europäischer Unternehmen in China streng kontrollieren und sie gegebenenfalls auch verbieten. Auch die Bündnisse beginnen sich zu verschieben. Saudi-Arabien etwa kannte man als einen loyalen Parteigänger der Vereinigten Staaten. Am Mittwoch billigte die saudische Regierung zudem formal, dass Saudi-Arabien Dialogpartner der Shanghai Cooperation Organisation (SCO) wird. Die SCO wiederum ist eng um China und Russland zentriert. Auf den Westen, der im Machtkampf gegen China zunehmend seine Wirtschaft aufs Spiel setzt und gleichzeitig Verbündete verliert, kommen stürmische Zeiten zu."/be/DP/nas