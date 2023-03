NEW YORK/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Demokrat Adam Schiff hat die Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump als "beispiellos" bezeichnet. "Aber das gilt auch für das rechtswidrige Verhalten, an dem Trump beteiligt war", schrieb der US-Abgeordnete am Donnerstag (Ortszeit) auf Twitter. Auch "die Reichen und Mächtigen" müssen zur Rechenschaft gezogen werden - auch wenn sie ein hohes Amt bekleiden würden. Alles andere sei keine Demokratie. Schiff war Leiter des Anklageteams im ersten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump. Trump beleidigt den Demokraten regelmäßig.

Eine sogenannte Grand Jury in New York stimmte am Donnerstag Medien zufolge für eine Anklage gegen Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Noch nie zuvor in der US-Geschichte wurde ein Ex-Präsident wegen einer Straftat angeklagt./nau/DP/zb