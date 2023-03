Gerüchte: Schnappt sich SAP das "deutsche ChatGPT"?

Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Freitag unter Berufung aus Informationen aus dem Umfeld des Unternehmens meldet, soll eine Entscheidung zu einem möglichen Deal in den kommenden zwei bis drei Wochen fallen. SAP wolle sich in der jetzt laufenden zweiten Finanzierungsrunde von Aleph Alpha beteiligen, die Rede sei von einem Betrag unter 100 Millionen Euro. Die Walldorfer hätten sich auf Anfrage dazu ebenso wenig äußern wollen wie Aleph-Alpha-Gründer Jonas Andrulis.

Das 2019 vom ehemaligen Apple -Manager gegründete Unternehmen gelte als einer der größten Hoffnungsträger für eine eigenständige europäische "Künstliche Intelligenz", hieß es weiter. Das Programm "Luminous" könne nach Unternehmensangaben mit ChatGPT des Marktführers Open AI mithalten. Dies hätten die im Februar veröffentlichten Ergebnisse eines standardisierten Leistungsvergleichs ergeben.