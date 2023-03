Caledonia Mining Corporation Plc - Aktualisierung der Platzierung in Simbabwe

St. Helier, 31. März 2023 - Caledonia Mining Corporation Plc (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) („Caledonia" oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-minin ...) gibt bekannt, dass das Unternehmen bezugnehmend auf seine Pressemitteilungen vom 24. März 2023 bezüglich der Kapitalbeschaffung (wie in den Pressemitteilungen definiert) beschlossen hat, den Abschluss der Platzierung in Simbabwe (wie ebenfalls in den Pressemitteilungen definiert) von 12:00 Uhr am 31. März 2023 um bis zu eine Woche zu verlängern, da die Nachfrage von bestehenden und neuen institutionellen Aktionären aus Simbabwe, die sich beteiligen möchten, aber zusätzliche Zeit benötigen, um ihre eigenen administrativen Anforderungen zu erfüllen, höher als erwartet ist. Es wird erwartet, dass die Platzierung in Simbabwe aufgrund der starken Nachfrage seitens der bestehenden institutionellen Aktionäre in Simbabwe mehr als 3 Millionen USD einbringen wird. Eine weitere Pressemitteilung über den Abschluss der Platzierung in Simbabwe, die eingeworbenen Mittel und die im Rahmen der Platzierung in Simbabwe auszugebenden Aktien und Depotanteile (Depositary Interests) wird nächste Woche erfolgen.

Weitere Informationen erhalten Sie über: