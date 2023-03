Im zurückliegenden Jahr hatte der plötzliche Ansturm der Passagiere das System am Frankfurter Flughafen Fraport überfordert. Zeitweise war die Zahl der Fluggäste um bis zu 300 Prozent in die Höhe geschnellt. Massive Verspätungen waren die Folge. Dass nach dem abrupten Anstieg der Passagierzahlen im vergangenen Jahr Personal fehlte, versteht jeder. Es herrscht Vollbeschäftigung, gleichzeitig ist der Arbeitskräftebedarf wegen der Erholung des Luftverkehrs hoch. Das Management versucht ein System zu etablieren, das am Ende deutlich resilienter sein wird als in der Vergangenheit. Aus dem Blickwinkel des Passagieraufkommens könnte Fraport schneller wachsen. Am dringendsten ist das Problem bei der Sicherheitskontrolle. Hier kann das Management aus eigener Kraft Verbesserungen einleiten. Ein weiterer Hemmschuh ist der zu kompliziert organisierte Luftverkehr in Europa. Bis hier reformiert wird, kann noch Zeit vergehen.

Die Fluggäste sind zurück und an den Engpässen in der Abfertigung wird gearbeitet. Das Verkehrsaufkommen in Frankfurt erreicht im Gesamtjahr 2022 knapp 49 Millionen und liegt damit nur noch rund 30 % hinter dem Vorkrisenniveau. Langfristig sollte sich der Kurs der Fraport-Aktie wieder dem Niveau von vor der Pandemie annähern. Das All Time High vom 11. Januar 2018 bei 96,96 Euro ist außerhalb der Reichweite. Die durch den Ukrainekrieg verursachten Einschränkungen in der Organisation des europäischen Luftverkehrs lasten auf Fraport, nachdem die Frankfurter am deutlichsten international ausgerichtet sind. Vom partiellen Hoch vor dem Einmarsch der Russen bei 68,40 Euro gab es eine Kurshalbierung auf 35,56 Euro bis in den Oktober 2022. Anfang 2023 verzeichnete der Kurs eine deutliche Erholung bis zum Kernwiderstand bei 54,22 Euro am 2. Februar. Die Zahlen zum 4. Quartal 2022 wurden am 14. März von den Marktteilnehmern ein stückweit enttäuscht aufgenommen. Aktuell schein sich eine Aufwärtssequenz zu bilden. Wird der Widerstand bei 46,22 Euro überwunden, könnte das den Weg bis zum Kernwiderstand bei 54,22 Euro freimachen.

FRAPORT AG FFM.AIRPORT (Tageschart in Euro) Tendenz: