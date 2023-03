Geotab stellt Nachhaltigkeitsbericht für 2022 vor

Die Publikation liefert Beispiele, wie Daten bei der Bekämpfung der Klimakrise helfen und gleichzeitig Geschäftsergebnisse optimieren können

Aachen, 31. März 2023 /PRNewswire/ -- Geotab Inc. ("Geotab") ein weltweit führendes Unternehmen für vernetzte Transportlösungen, stellt heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2022 unter dem Titel „ Unlocking the power of data for a sustainable future " vor. Darin werden die ökologischen, sozialen und ethischen Auswirkungen der Aktivitäten des Unternehmens dargelegt. Weiterhin wird hervorgehoben, dass eine fundierte Datenbasis ein wichtiger Erfolgsfaktor auf dem Weg zur Verringerung des CO2-Ausstoßes ist. Der Bericht enthält auch konkrete Beispiele dafür, wie Unternehmen im Transportsektor Initiativen zur Emissionsreduktion ins Leben rufen und dabei Daten als Grundlage für ihre Entscheidungsfindung nutzen können, unter anderem von DB Regio Bus.