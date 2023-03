Kissigs Portfoliocheck: Akre Capital setzt mit Roper Technologies auf die Berkshire Hathaway des Softwaresektors

Disclaimer : Habe Adobe, American Tower, KKR, Moody's, Roper Technologies, Verisk Analytics auf meiner Beobachtungsliste und/oder in meinem Depot/Wiki.

Sie suchen robuste, durch Konjunktureinbrüche kaum umzuwerfende Geschäftsmodelle mit geringer Fallhöhe, also einer ordentlichen Sicherheitsmarge. Diese bestand für Akre nicht zuvorderst in einem niedrigen Einkaufspreis, sondern er suchte nach Unternehmen mit bestimmten Kriterien: Gutes Management mit nachgewiesenen ErfolgenWesentliche und dauerhaften Wettbewerbsvorteilen (ökonomischer Burggraben), langfristigen Wachstums- und Reinvestitionsmöglichkeiten, attraktivem Kaufpreis im Verhältnis zu den vom Unternehmen generierten Cashflows. Chuck Akre strebte nach einer hohen Kapitalrendite, indem er den Free Cashflow ins Verhältnis setzt mit dem eingesetzten Kapital. Dabei investierte Akre stets nach derselben Maxime wie: hektische Betriebsamkeit ist ihm fremd; er denkt er lieber zweimal nach, bevor er nichts tut. Und als Anhänger des "" konzentriert er sein Depot auf einige wenige Positionen.Imagierte Akre Capital mit einer Turnoverrate von lediglich 1 % erneut mit ruhiger Hand. Man hält lediglich 21 Positionen in dem fokussierten Portfolio und darunter findet sich lediglich eine Neuerwerbung; der Portfoliowert sank leicht von 11,34 auf 11,06 Mrd. USD. Wie Buffett und Munger fand Akre stets großen Gefallen an Finanzwerten. Diese machten zum Ende des Quartals mit 54,4 % mehr die Hälfte seines Portfolios aus, gefolgt von Immobilienwerten mit 18,9 %, zyklischen Konsumwerten mit 11,9 %, Industriewerten mit 6,5 %, Gesundheitsunternehmen mit 4,3 % und Technologiewerten mit 3,9 %.Im Softwarebereich hat Akre Capital Geld vom Tisch genommen. Der CRM-Spezialistmusste das Depot endgültig verlassen, ebenso. Undsteht ebenfalls unmittelbar vor dem endgültigen Aus. Größere Verkäufe sahen auch die Positionen inmit einer Reduzierung um knapp 20 % und, wo es sogar mehr als 25 % waren, sowiemit gut 28 %. Beim Zahlungsdienstleisterfiel das Positionstrimming mit 6 % hingegen geringer aus. Neu im Depot ist Brookfield Asset Management, der Spin-off des nun unter Brookfield Corp. firmierenden Alternativen Asset Managers. Bei diesem stockte Akre Capital um 30 % auf und bei Danaher um 8 %.ist schon lange der Spitzenreiter im Depot und bringt es inzwischen auf 18,4 % Gewichtung. Es folgt die Ratingagenturmit 14,4 %, an der Akre Capital inzwischen mehr als 3 % aller Anteile hält. Auf den dritten Rang zurückgefallen ist inzwischen der ehemalige Depotspitzenreiter; wie die gesamte Immobilienbranche hat der Tower-REIT mit den steigenden Zinsen zu kämpfen und musste daher schon 2022 einige Kursrückschläge verkraften. Auf Platz vier rangiert weiterhinmit einer Gewichtung von 9,2 % und rotz des Teilverkaufs liegtmit gut 9 % weiterhin auf dem fünften Platz in Akres Depot. In Summe stellen diese fünf größten Positionen knapp zwei Drittel des Portfolios.Auf Platz sechs liegt[WKN: 883563] mit knapp 6,5 % Gewichtung, eine Beteiligungsgesellschaft mit Schwerpunkt auf strak positionierten kleinen und mittleren Softwarefirmen. Akres Einstieg erfolgte im 2. und 3. Quartal 2014 bei Kursen zwischen 129 und 150 USD, als das Unternehmen seinen Fokus vom bis dahin dominierenden Industriesektor auf Software verschob und so über die Jahre die Kapitalintensität deutlich senkte und im Gegenzug die Margen kräftig ausbaute. Roper wird inzwischen oft als Berkshire Hathaway der Softwarebranche bezeichnet - und das nicht ohne Grund...