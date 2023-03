Jungheinrich erzielt im Geschäftsjahr 2022 neue Höchststände bei Umsatz und EBIT (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Umsatz: 4.763 Mio. Euro (+12 Prozent)

- EBIT: 386 Mio. Euro (+7 Prozent)

- EBIT-Rendite: 8,1 Prozent

- Auftragseingang: 4.791 Mio. Euro

- Dividendenvorschlag: 0,68 Euro je Vorzugsaktie



Die Jungheinrich AG hat im Geschäftsjahr 2022 unter erschwerten

gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen Umsatz und EBIT gesteigert. Trotz

diverser belastender Einflüsse konnte der Konzern im vergangenen Jahr nachhaltig

profitabel wachsen.





Das Geschäftsjahr 2022 stand für die Jungheinrich AG ganz unter dem Eindruck desrussischen Überfalls auf die Ukraine, in dessen Folge sich das Wachstum derWeltwirtschaft spürbar verlangsamte. In diesem weltpolitisch und makroökonomischsehr herausfordernden Umfeld stieg der Umsatz des Konzerns um 12 Prozent auf4.763 Mio. Euro. Haupttreiber für die starke Entwicklung des Konzernumsatzes warinsbesondere das Neugeschäft. Ursächlich hierfür waren höhere Umsätze beiNeufahrzeugen sowie sehr gute Zuwächse im Geschäft mit Automatiksystemen. DasEBIT wuchs um 7 Prozent auf 386 Mio. Euro. Die EBIT-Rendite erreichte 8,1Prozent. EBIT und EBIT-Rendite lagen damit noch über der für das Jahrprognostizierten Bandbreite. "Jungheinrich hat sich im Geschäftsjahr 2022 sehrgut behauptet", sagt Dr. Lars Brzoska, Vorstandsvorsitzender der JungheinrichAG. "Trotz der angespannten Marktsituation konnten wir neue Höchstwerte beiUmsatz und EBIT erreichen und haben uns damit erneut als äußerst krisenfestbewiesen", so Brzoska.Auftragsbestand weiterhin auf hohem NiveauDie bereits seit Beginn der Corona-Pandemie bestehenden Störungen in denweltweiten Lieferketten haben sich 2022 infolge des Russland-Ukraine-Kriegesnoch einmal verschärft. Der Jungheinrich AG ist es dank eines erfolgreichenLieferantenmanagements dennoch gelungen, im Verlauf des Jahres stetsproduktions- und lieferfähig zu sein. Gleichzeitig konnte sich das Unternehmentrotz massiver Kostensteigerungen erfolgreich am Markt behaupten. Der wertmäßigeAuftragseingang der Jungheinrich AG im Geschäftsjahr 2022 belief sich auf 4.791Mio. Euro und lag damit fast auf dem Niveau des Vorjahres. Der Auftragsbestandim Neugeschäft betrug zum 31. Dezember 2022 1.595 Mio. Euro. Der Auftragseingangund der Auftragsbestand sind dabei um die Bestellungen aus Russland bereinigt,da die Jungheinrich AG ab März 2022 alle Lieferungen von Neu- undGebrauchtfahrzeugen sowie Ersatzteilen nach Russland und Belarus gestoppt hat.Bestmarke bei Dividende gehaltenVor dem Hintergrund des äußerst robusten Ergebnisses schlägt der Vorstand der