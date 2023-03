Market Maker, die die Gegenseite dieses Optionshandels einnehmen, decken sich in der Regel mit Future-Kontrakten ein, um ihr eigenes Risiko zu minimieren. Auch wenn ein solcher Trade zum Alltag bei den großen Playern der Finanzbranche gehört: Ein Trade mit einem so großen Volumen wie im Falle des J.P. Morgan Fonds habe das Potenzial, den breiteren Markt zu beeinflussen, analysiert Reuters.

Anleger haben die Sorgen um den Bankensektor und eine mögliche Finanzkrise in den vergangenen Wochen beiseite geschoben und zum Abschluss des ersten Quartals ein bullishes Zeichen gesetzt. Der Nasdaq stieg in dieser Woche auf den höchsten Stand seit August, die Tech-Branche ist bislang der Gewinner des Jahres.

Die US-Märkte haben ein volatiles aber erfolgreiches Quartal hinter sich. Am Freitag könnte es noch einmal spannend werden. Was die Absicherungen in einem großen J.P. Morgan-Fonds damit zu tun haben.

Wall Street hält den Atem an Wirbelt J.P. Morgan's Mega-Trade am Freitag die Märkte durcheinander?

