Wirtschaft Dax startet verhalten - EU-Inflationsrate erwartet

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitagmorgen kaum verändert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit 15.530 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Größte Gewinner - wenn auch auf niedrigem Niveau - waren am Morgen die Aktien von Bayer, Rheinmetall und der Deutschen Bank. Die Märkte scheinen die Bankturbulenzen der letzten Wochen nach Ansicht mancher Analysten schneller verkraftet zu haben, als von vielen befürchtet. "Dabei ist es durchaus erstaunlich, wie schnell die Stimmung so positiv geworden ist", sagte Thomas Altmann von QC Partners am Morgen.