Die Geldhäuser gelten als gesichert. Sie haben ihr Fundament mit der Hilfe der Zentralbanken gefestigt. Es gibt im Moment keinen neuen Angriffspunkt für Hedgefonds und Leerverkäufer, erneut für Unruhe zu sorgen. Der DAX nimmt nun erneut Kurs Richtung Allzeithoch.

Der US-Technologieindex Nasdaq 100 erreicht mit einem Plus von 20 Prozent von seinem Tief den Status eines Bullenmarktes. Getrieben wird die Zuversicht durch die blitzschnell voranschreitenden Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Abermals sind es US-Unternehmen, die hier die Nase vorn haben, und der Nasdaq ist der Index, der von einem dynamischen Wachstum in diesem Bereich am stärksten profitieren wird.