Gegen die technische Gewinnung von Lithium durch fortgeschrittene Direkt-Extraktionsverfahren (DLE) hat sich eine solide Opposition gebildet. Die gängigen Vorurteile lauten: funktioniert nicht im industriellen Maßstab; wird nicht genehmigt; verbraucht zu viel Wasser bzw. erhält keine Wasserrechte. Die Liste ließe sich fortsetzen. Pure Energy Minerals Ltd. (TSXV: PE; OTCQB: PEMIF) und sein Partner SLB (ehemals Schlumberger) beweisen soeben, dass DLE sehr wohl eine Zukunft hat – und zwar im Herzen von Nevada im Clayton Valley direkt angrenzend an Albemarles Silver Peak Mine, die nach wie vor mit konventionellen Verdunstungsteichen betrieben wird.

Behörden geben grünes Licht für DLE-Pilotanlage

Pure Energy und Schlumberger haben soeben alle Genehmigungen von den wichtigsten Regierungsbehörden für den Bau und den Betrieb der Pilotanlage zur direkten Lithiumextraktion (DLE) in seinem Lithium-Sole-Projekt Clayton Valley (CV-Projekt") im Esmeralda County, Nevada, erhalten. Der nachhaltige Lithium-Produktionsprozess von SLB im Clayton Valley Projekt von Pure Energy ist wassersparend und reduziert die Umweltbelastung im Vergleich zu den bestehenden Verdunstungsteichen. Es handelt sich um das erste Projekt dieser Art in Nordamerika.

Die endgültige Genehmigung, die für den Betrieb der DLE-Pilotanlage auf dem CV-Projekt erforderlich ist, trat am 17. März 2023 in Kraft. Diese Genehmigung erlaubt den Bau und Betrieb der Pilotanlage am Standort Clayton Valley. Der Partner von Pure Energy, SLB (ehemals Schlumberger), ist über seinen Geschäftsbereich New Energy für die Planung, den Bau und den Betrieb der Pilotanlage verantwortlich, um Lithiumverbindungen auf äußerst nachhaltige Weise zu produzieren.

Im Mai 2019 hat Pure Energy Minerals eine Earn-In-Vereinbarung über das Clayton Valley-Projekt unterzeichnet und damit effektiv die Kontrolle über sein 94 km2 großes Projekt an den strategischen Partner SLB abgegeben, der Betreiber des Projekts Clayton Valley ist. Pure Energy erhält bei künftiger Produktion noch 3 Prozent Lizenzgebühr.

Fazit: Es ist eine Tatsache, dass die einzige produzierende Lithium-Mine in den USA das Lihtium-Sole Projekt Silver Peak im Clayton Valley, Nevada, ist. Direkt daneben besitzt Pure Energy eine 94 km² große Lizenz, die von Schlumberger entwickelt wird. Die Genehmigung der ersten DLE-Anlage in den USA ist ein Meilenstein für die künftige Lithiumgewinnung. Verdunstungsteiche, wie sie Albemarle betreibt, repräsentieren eine alte, ineffiziente Technologie bei der Wasser verschwendet wird und bis zu 40 % des Lithiums verloren gehen. Die Zukunft der Lithiumgewinnung bei Sole-Projekten gehört daher den (konkurrierenden) Direkt-Extraktionstechnologien – besonders in Nevada. Wäre Pure Energy nicht auf die Rolle als Lizenzgeber beschränkt, hätte die Genehmigung sicher für eine bedeutende Bewegung in der Aktie gesorgt. Unterdessen arbeitet Usha Resources (TSXV: USHA; FRA: JO0) auf Jackpot Lake gerade einmal vier Autostunden von Silver Peak entfernt an der Entdeckung eines zweiten „Clayton Valley“. Die Nachrichten von den ersten zwei Bohrungen sind ermutigend und die positive Nachricht zu DLE wertet das Projekt nochmals auf. Entscheidend ist, dass sich der Lithium-markt seit 2019 völlig verändert hat. Einen Notverkauf wie bei Pure Energy wird es bei Usha sicher nicht geben. Wir glauben eher, dass die DLE-Anbieter sich darum schlagen werden, diejenigen zu sein, die ihre Technologie auf der großen Bühne in Nevada vorzuführen. Das sind gute Aussichten für Usha Resources.

