Haushalte wendeten 2022 durchschnittlich 27,8 % ihres Einkommens für die Miete auf

WIESBADEN (ots) -



- Überdurchschnittlich hohe Mietbelastungsquote für nach 2019 eingezogene

Haushalte, Einpersonenhaushalte sowie Haushalte in Großstädten

- 3,1 Millionen Haushalte hatten eine Mietbelastung von 40 % und mehr

- 1,5 Millionen Haushalte gaben sogar mindestens die Hälfte ihres Einkommens für

Nettokaltmiete und verbrauchsunabhängige Betriebskosten aus

- Bruttokaltmiete je Quadratmeter bundesweit im Schnitt bei 8,70 Euro



Im Jahr 2022 haben die rund 19,9 Millionen Hauptmieterhaushalte in Deutschland

durchschnittlich 27,8 % ihres Einkommens für die Miete ausgegeben. Diese

Mietbelastungsquote gibt den Anteil der Bruttokaltmiete (Nettokaltmiete

zuzüglich verbrauchsunabhängiger Betriebskosten) am Haushaltsnettoeinkommen an.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Erstergebnissen der

Mikrozensus-Zusatzerhebung zur Wohnsituation 2022 weiter mitteilt, war die

Mietbelastungsquote für die rund 6,6 Millionen Haushalte, die ihre Wohnung 2019

oder später angemietet haben, mit 29,5 % um 2,7 Prozentpunkte höher als für die

rund 2,7 Millionen Haushalte, die ihren Mietvertrag bereits vor 1999

abgeschlossen haben (26,8 %).