Erwerbstätigkeit im Februar 2023 um 0,1 % höher als im Vormonat / Aufwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt setzt sich leicht verlangsamt fort

WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, Februar 2023



+0,1 % zum Vormonat (saisonbereinigt)



+0,1 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)



+0,9 % zum Vorjahresmonat





Im Februar 2023 waren rund 45,5 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschlanderwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) stieg die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt gegenüber demVormonat weiter an, und zwar um 31 000 Personen (+0,1 %). Im Januar 2023 war diesaisonbereinigte Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vormonat etwas stärkergestiegen, nämlich um 73 000 Personen (+0,2 %).Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Februar 2023 gegenüberJanuar 2023 in ähnlichem Umfang zu (+34 000 Personen; +0,1 %). Dieser Anstiegfiel weniger stark aus als im Februar-Durchschnitt der drei Vorkrisenjahre 2017bis 2019 (+63 000 Personen).Aufwärtstrend leicht verlangsamtGegenüber Februar 2022 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Februar 2023 um 0,9% (+418 000 Personen). Der stabile Aufwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt setztesich damit im Vorjahresvergleich leicht verlangsamt fort (Januar2023: +445 000Personen; +1,0 %).Erwerbslosenquote im Februar 2023 bei 3,0 %Im Februar 2023 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,32 MillionenPersonen erwerbslos. Das waren 79 000 Personen oder 5,6 % weniger als im Februar2022. Die Erwerbslosenquote lag bei 3,0 % (Februar 2022: 3,2 %).Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte lag die Erwerbslosenzahl bei 1,29Millionen Personen und damit unter dem Niveau des Vormonats Januar 2023 (-14 700Personen, -1,1 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Februar 2023 bei 2,9%.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristigekonjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient dagegen einemlängerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen weitgehendunabhängig.Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung unterscheiden sich vondenen aus der Arbeitskräfteerhebung, die in den Mikrozensus integriert ist. DieAbweichungen sind wesentlich auf die unterschiedlichen Konzepte (Inländer-beziehungsweise Inlandskonzept) der beiden Statistiken zurückzuführen.Hintergrundinformationen zu den Ergebnisunterschieden bieten die Erläuterungenzur Statistik. Informationen zum Mikrozensus einschließlich derArbeitskräfteerhebung bietet eine Themenseite im Internetangebot des