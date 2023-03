Seite 2 ► Seite 1 von 2

Graz (ots) - Alexander Knechtl, Fabio Moretti und Florian Gerstner sind dieGründer der LearningSuite GmbH. Mit ihrem einzigartigen Angebot helfen sie ihrenKunden dabei, essenzielle Prozesse wie Mitarbeiterschulungen oder das Onboardingzu vereinfachen. Hierfür setzen sie auf die Vorteile der Digitalisierung. MitLearningSuite.io bieten sie eine innovative Lernplattform. Dabei können mit demLearningSuite Editor kinderleicht Inhalte zur systematischen Schulung seinerMitarbeiter aufgebaut werden.Ein optimal umgesetzter Onboarding-Prozess bietet für Arbeitnehmer undArbeitgeber zahlreiche Vorteile. Hierzu gehört beispielsweise die signifikanthöhere Produktivität. Lässt sich ein Mitarbeiter nämlich schnell einarbeiten undin sämtliche Prozesse integrieren, kann er schon bald sein vollesLeistungspotenzial abrufen. Das wiederum motiviert und trägt aktiv zurFehlervermeidung bei. "So können Unternehmen auch dem Fachkräfteengpass odereiner hohen Fluktuation entgegenwirken", bestätigen die Gründer derLearningSuite GmbH Alexander Knechtl, Fabio Moretti und Florian Gerstner. Mitihrer innovativen Lernplattform Learningsuite.io helfen sie Unternehmen dabei,relevante Prozesse auf Basis digitaler Strukturen zu optimieren. Ein Geheimnisstellt es nämlich nicht dar: So wichtig das Onboarding auch ist, so schwieriggestaltet es sich für viele Arbeitgeber. Worauf beim Onboarding-Prozess geachtetwerden sollte, um die Einstellung neuer Mitarbeiter zu optimieren, haben dieExperten im Folgenden zusammengefasst.Was unterscheidet LearningSuite von anderen Lernplattformen?LearningSuite ist die Premium-Lernplattform für Unternehmen, die ihrenOnboarding-Prozess optimieren wollen. Mit dem integrierten Video-Recorder unddem Video-Cutter können Inhalte schnell und einfach erstellt werden, waswochenlangen Erstellungsaufwand zu nur wenigen Stunden reduziert. Zusätzlich zuklassischen interaktiven Elementen wie Multiple-Choice, können Aufgaben wieVideo- oder Text-Abgaben hinzugefügt werden. Mit der Funktion der Video-Abgabenkann zusätzlich die Ausbildung von Sales- oder Support-Mitarbeitern auf dasnächste Level gebracht werden. Die Führungskraft zeigt, wie es geht und dieneuen Mitarbeiter machen es nach. Ihre Ergebnisse senden sie in Videoformat zurBewertung zurück an die Führungskraft. Das reduziert sowohl dieEinarbeitungszeit von Mitarbeitern als auch die Fehlerquote enorm und spartFührungskräften Zeit, die sie sonst in die physische Ausbildung investierenmüssten.Diese Aspekte sind auch der Grund, warum nach nur fünf Monaten nach demoffiziellen Launch bereits mehr als 230 zufriedene Kunden und über 25.000 Nutzer