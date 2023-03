Operativer Verlust 2023 denkbar - Schwacher Jahresstart

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex kann auch in diesem Jahr einen operativen Verlust nicht ausschließen. Die Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte sich 2023 zwischen minus 2 und plus 3 Prozent bewegen, teilte das Unternehmen am Freitag in Hamburg bei der Vorlage seiner endgültigen Zahlen für 2022 mit. Dabei solle sich im Vergleich die zweite Jahreshälfte besser entwickeln als die ersten sechs Monate. Der Start ins neue Jahr sei schwach gewesen, sagte Nordex-Chef Jose Luis Blanco im Interview mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Der Aktienkurs brach ein.

Den mauen Jahresstart begründete der Manager mit der Jahreszeit. In den Wintermonaten sei es schwierig, frühere Verzögerungen aufzuholen. "Aber wir werden von Quartal zu Quartal Verbesserungen sehen", sagte er. Ausgehend von einem niedrigen Aktivitätsniveau und hohen Kosten sei dies auch nötig, um die Prognose zu erfüllen.