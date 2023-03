MBD Steuerberatung Innovative und junge Steuerberater gehen neue Wege (FOTO)

Oldenburg (ots) - Thomas Matisheck, Tobias Brokop und Christian Deelwater sind

Steuerberater. Ihre Steuerkanzlei MBD Steuerberatung in Oldenburg ist in den

letzten 6 Jahren von 14 auf über 70 Mitarbeiter gewachsen und bezog Anfang des

Jahres eine kernsanierte Kanzleiimmobilie. Was die Kanzlei so besonders macht,

haben die Steuerexperten im Folgenden verraten.



Der Berufsstand des Steuerberaters pflegt nicht unbedingt den besten Ruf. So

gilt er in den Köpfen vieler Menschen als konservativ und staubtrocken. "Diese

Vorurteile entsprechen allerdings in vielen modernen Steuerkanzleien nicht mehr

der Realität", sagen Thomas Matisheck, Tobias Brokop und Christian Deelwater.

Sie sind Steuerberater bei der Kanzlei MBD Steuerberatung und vertreten ein ganz

anderes Bild. Ihr frisches und modernes Konzept macht sie zu einer sehr

bekannten und beliebten Kanzlei, weit über ihren Standort in Niedersachsen

hinaus. Aufgrund ihres jungen Alters bieten die drei Steuerexperten ihren

Mandanten eine langfristige Perspektive und die Möglichkeit, auch noch in 30

Jahren zusammenzuarbeiten.