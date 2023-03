Die Sonderregelung zu telefonischen Krankschreibungen bei leichten Erkältungsbeschwerden geht am Freitag zu Ende. Der Gemeinsame Bundesausschusses von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen hatte sie seit Ende März 2020 mehrfach verlängert, um unnötige Kontakte zu reduzieren und Corona-Infektionen vermeiden. Angesichts der entspannteren Pandemie-Lage läuft die Regelung nun aber aus./sam/DP/nas

BERLIN (dpa-AFX) - Die in der Corona-Krise eingeführten telefonischen Krankschreibungen auch ohne Praxisbesuch sollten aus Sicht der Grünen möglich bleiben. Der gesundheitspolitische Sprecher Janosch Dahmen sagte am Freitag der Deutschen Presse-Agentur, dies sei eine wichtige Entlastung für Patienten und Ärzte, die sich bewährt habe. "Wir sollten die Regelung nicht nur fortsetzen, sondern auch jenseits von Atemwegserkrankungen auf weitere akute Beschwerden ausweiten."

Grüne für Fortsetzung von Krankschreibungen per Telefon

