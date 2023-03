DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec auf "Hold" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals hätten den vorab veröffentlichten Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Fokus stünden Profitabilitätsmaßnahmen./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2023 / 06:53 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STRATEC Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 62,00EUR gehandelt.