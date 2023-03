KfW-Konzernergebnis 2022 Rückkehr zur Normalität beim Konzerngewinn in einem Ausnahmejahr

Frankfurt am Main (ots) -



- Konzerngewinn von 1,37 Mrd. EUR in etwa auf Höhe des Durchschnitts der letzten

5 Jahre

- KfW-Fördervolumen 2022 mit 166,9 Mrd. EUR auf historisch hohem Niveau -

solider Start ins Jahr 2023

- Risikotragfähigkeit gestärkt auf sehr hohem Niveau

- Positives Bewertungsergebnis mit moderatem Kreditrisikovorsorgebedarf

- Bilanzsumme mit 554,6 Mrd. EUR nahezu unverändert

- Transformationsagenda KfWplus - 2023 Jahr der Umsetzung



Die KfW hat trotz des wirtschaftlich schwierigen Umfeldes im Kriegsjahr 2022

beim Konzerngewinn an die positiven Vorjahre angeknüpft. Der Konzerngewinn lag

mit 1,37 Mrd. EUR etwa auf dem Durchschnittsniveau der letzten fünf Jahre und

ist insbesondere auf ein robustes operatives Ergebnis und moderate

Nettozuführungen zur Risikovorsorge zurückzuführen. Das Ergebnis 2021 in Höhe

von 2,22 Mrd. EUR war angesichts der Sonder-Corona-Aufholeffekte einmalig

begünstigt.