Langenfeld (ots) - Sascha Drache ist Experte für Stiftungsrecht und seit vielenJahren als Berater von Mittelständlern tätig. Als solcher gibt er seinenKlienten die Instrumente über Stiftungsgründungen an die Hand, die sonst nur vonGroßkonzernen genutzt werden. Hier erfahren Sie, wie mittelständischeUnternehmer mit einer Familienstiftung Vermögen aufbauen und die Steuerlastsenken.Viele kennen die Einrichtung von Stiftungen vor allem aus dem Bereich derWohltätigkeit oder im Zusammenhang mit Großkonzernen: So haben etwa diebekannten deutschen Unternehmerfamilien wie Schwarz oder Albrecht große Teileihres Vermögens in familieneigenen Stiftungen untergebracht. Nicht immer dienendiese Stiftungen allerdings gemeinnützigen Zwecken: Oft werden ganzeHolding-Strukturen mit mehreren Stiftungen gegründet, die zusätzlich mitweiteren Tochtergesellschaften und Genossenschaften ergänzt werden - was wohlvor allem der Steueroptimierung gelten dürfte. Mittelständische Unternehmenhaben die Möglichkeit zu solch komplizierten Strukturen meist nicht und ziehendaher die Aufmerksamkeit der Finanzämter auf sich. Daher ist auch dieEinschätzung verbreitet, die Einrichtung einer Stiftung sei nur eine Sache derSuperreichen. "Das ist jedoch nicht richtig. In vielen Bundesländern ist dieMindestgrenze für das Grundstockvermögen auf nur 150.000 Euro festgesetzt", sagtSascha Drache. "Ganz im Gegenteil ist die Stiftung also das einzige Instrument,mit dem Mittelständler einfach und ohne umfassendes Wissen ihr hart erarbeitetesVermögen vor privaten und unternehmerischen Risiken schützen können."Der Experte beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit dem Stiftungsrecht und weißgenau, wie Mittelständler die steuerlichen und wirtschaftlichen Vorteile einerFamilienstiftung für sich nutzen können. Im Folgenden verrät er, wie sie sichein steuerbegünstigtes Umfeld für das Vermögenswachstum schaffen und sich mitStiftungen gegen viele Risiken absichern.1. Schutz vor privaten RisikenAuch wenn die Familie als sicherer Hafen gilt, lauern gerade imFamilienunternehmen die größten Gefahren für Mittelständler - eine Tatsache, dieallzu oft unterschätzt wird. So werden durchschnittlich etwa 140.000 Ehengeschieden. Gerade für Mittelständler führt das in vielen Fällen zu finanziellenAuseinandersetzungen. Schließlich besitzen diese meist ein Vermögen mitvergleichsweise hohem Streitwert - etwaige Besitzansprüche sind dahervorprogrammiert. Hinzu kommt, dass ihr Vermögen meist in einem