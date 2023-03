"Wir werden nicht nachgeben", sagte Binet in ihrer Antrittsrede. "Was uns bei der CGT vereint, ist, dass wir nicht nachgeben. Wir geben nicht nach in unserem Kampf gegen Unterdrückung, gegen Kriminalisierung, gegen Angriffe auf die gewerkschaftlichen Freiheiten und das Streikrecht und gegen Zwangsverpflichtungen zur Arbeit." Binet kündigte an, weiter gegen die Rentenreform auf die Straße zu gehen. "Wir werden die Arbeit nicht wieder aufnehmen, solange die Reform nicht zurückgezogen ist."

CLERMONT-FERRAND (dpa-AFX) - Mitten im Kräftemessen um die Rentenreform in Frankreich übernimmt an der Spitze der mächtigen Gewerkschaft CGT mit Sophie Binet erstmals eine Frau das Ruder. Die CGT bestimmte die 41-Jährige am Freitag überraschend zur Nachfolgerin von Philippe Martinez. Der radikale und der gemäßigte Flügel der CGT hatten sich auf dem Kongress der Gewerkschaft bei Clermont-Ferrand nicht auf eine Führungsperson aus dem einen oder anderen Lager einigen können.

Mitten in Frankreichs Rentenstreit rückt Frau an Gewerkschaftsspitze

