Kornwestheim (ots) -- Gutes, teilweise sehr gutes Neugeschäft, Kosteneffizienz und weiterer Ausbaudigitaler Angebote führen zu erfreulicher Ertragsentwicklung trotz widrigerMarktbedingungen und bilanzieller Belastungen durch IFRS-Rechnungslegung.- Wüstenrot mit stärkstem Bauspar-Neugeschäft in der Unternehmensgeschichte undWachstum weit über Marktdurchschnitt.- Starke Beitragssteigerung bei Schaden-/ Unfallversicherung überBranchenentwicklung.- Vorschlag an Hauptversammlung: Konstante Dividende von 65 Eurocent je Aktie.- Prognose 2023: Konzernjahresüberschuss im nachhaltig angestrebten Zielkorridorvon 220 bis 250 Millionen Euro.- W&W-Vorstandsvorsitzender Jürgen A. Junker: "Wenn man keinen Rückenwind vonaußen bekommt, muss man umso mehr zeigen, was in einem steckt. Das ist derW&W-Gruppe 2022 - einmal mehr - gelungen. Alles, was wir selbst beeinflussenkönnen, haben wir im Griff."Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat 2022 ein weitereserfolgreiches Geschäftsjahr verzeichnet. Mit einem Konzernjahresüberschuss von261,5 Millionen Euro erreichte der Vorsorge-Konzern ein Ergebnis über deneigenen Erwartungen. Dazu trug nicht zuletzt ein starkes Schlussquartal miteinem Ergebnisbeitrag von 101,3 Millionen Euro bei - trotz erheblicherGegenwinde durch Inflation, Turbulenzen an den Finanzmärkten und rezessivenTendenzen in Deutschland. Zudem erzielte die W&W-Gruppe im vergangenen Jahr eingutes, teilweise sehr gutes Neugeschäft. Wüstenrot verzeichnete mit einerSteigerung des Bruttovolumens um 59,4 Prozent das beste Neugeschäft seinerGeschichte. In den Sachversicherungen und der Krankenversicherung derWürttembergischen Versicherung konnten ebenfalls klare Beitragszuwächse erreichtwerden. Mit 4,7 Prozent blieb der Anstieg der Verwaltungsaufwendungen deutlichunter der Inflationsrate in Deutschland. Immer substanzieller wird der Beitragdes Geschäfts, das W&W mit neuen Produkten und Services auch über digitaleKanäle generiert, die 2022 weiter ausgebaut wurden. Die Aktionäre sollen an demGeschäftserfolg des abgelaufenen Jahres mit einer konstanten Dividende von 65Eurocent je Aktie partizipieren. Dies schlagen Vorstand und Aufsichtsrat derHauptversammlung am 23. Mai 2023 vor.Jürgen A. Junker, Vorstandsvorsitzender der W&W AG: "Die W&W-Gruppe hat 2022 ihrGeschäft weiter ausgebaut, Marktanteile sowie Kundinnen und Kunden gewonnen undinsgesamt eine mehr als solide Geschäftsentwicklung erreicht. Immer stärkerzeigen sich die Effekte unseres vor sechs Jahren eingeleiteten Aufbruchs hin zueiner digital starken, auf die Bedürfnisse von mehr als 6,5 Millionen Kundinnen