Die Fluggesellschaft British Airways (BA) hat bereits etwa 70 Flüge gestrichen. Ein Sprecher betonte, dies sei nicht nur in Reaktion auf den Streik in Heathrow geschehen, an dem zudem keine BA-Mitarbeiter beteiligt seien, sondern habe auch mit Streiks in Frankreich zu tun./cmy/DP/stk

LONDON (dpa-AFX) - Im Streit um höhere Löhne sind Sicherheitsmitarbeiter am Londoner Flughafen Heathrow am Freitag in einen zehntägigen Ausstand getreten. 1400 Mitglieder der Gewerkschaft Unite wollen bis zum 10. April streiken, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstagabend.

ROUNDUP Sicherheitsmitarbeiter am Flughafen London Heathrow treten in Streik

