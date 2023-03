Neue Mehrwegoption für die Umwelt Kaufland arbeitet mit FairCup zusammen (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Frische Lebensmittel an den Bedientheken kaufen und dabei

ganz einfach die Umwelt schonen - das ist bei Kaufland mit dem FairCup-System

möglich. Die Idee: An allen Bedientheken von Kaufland können sich Kunden ihre

Ware in die Mehrwegbehältnisse des Startups "FairCup" füllen lassen und so

Plastikverpackungen einsparen. Anschließend können die FairCups in einem

Großteil der Filialen bequem über die Leergutautomaten zurückgegeben werden.



"In allen unseren Filialen ersetzen wir, wo immer sinnvoll, Plastikverpackungen.

Die Zusammenarbeit mit FairCup ist für uns ein weiterer Schritt, das Einsparen

von Verpackungen für unsere Kunden noch einfacher zu gestalten, denn die

FairCups können ganz bequem direkt an der Theke ausgeliehen werden", sagt Julia

Hermann, Leiterin Warengeschäft bei Kaufland.