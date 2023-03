(neu: Details)



ISTANBUL (dpa-AFX) - Nach der langersehnten Zustimmung der Türkei zum Nato-Beitritt Finnlands könnte das nordeuropäische Land schon in kürzester Zeit 31. Mitglied des Militärbündnisses sein. "Finnland wird unserer Allianz in den nächsten Tagen offiziell beitreten", kündigte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag an. Dies werde Finnland sicherer und die Nato stärker machen. Auf Twitter schrieb Stoltenberg, dass er dem finnischen Präsidenten Sauli Niinistö gratuliert habe und sich darauf freue, in den kommenden Tagen die finnische Flagge am Nato-Hauptquartier in Brüssel zu hissen. Niinistö berichtete davon, mit Stoltenberg die nächsten Schritte besprochen zu haben.

Die Türkei hatte am späten Donnerstagabend als letztes Nato-Mitglied mit großer Mehrheit im Parlament für den Beitritt des nordischen Landes zu dem Verteidigungsbündnis gestimmt. Nun geht es nur noch um Formalitäten, ehe Finnland in Kürze Mitglied werden kann. 28 der 30 derzeitigen Nato-Mitglieder hatten schon vor längerer Zeit dafür gestimmt, Ungarn am Montag.