Massiver Preisrutsch bei ALDI Discounter senkt die Preise für Speiseöl und Käse

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - Nach den drastischen Preissenkungen bei Kaffee

und Butter reduziert Preisführer ALDI nun weitere Produkte des täglichen

Bedarfs. Ab sofort senkt der Erfinder des Discounts auch Preise bei Speiseöl und

Käse - und das dauerhaft.



Insbesondere in diesen herausfordernden Zeiten können sich Kundinnen und Kunden

auf ALDI verlassen und müssen sich nicht zwischen bester Qualität und Preis

entscheiden - auch das bedeutet Gutes für alle. Gerade jetzt zählt der Original

ALDI Preis mehr denn je. So konnte ALDI seit Jahresbeginn den Preis von

Hunderten Produkten dauerhaft senken.