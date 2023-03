Huawei veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 / Stabiler Umsatz und starke Investitionen in Forschung und Entwicklung

Shenzhen, China (ots) - Huawei hat heute seinen Geschäftsbericht für das Jahr

2022 veröffentlicht. Das Unternehmen meldet einen stabilen Geschäftsbetrieb im

Jahr 2022 mit einem Umsatz von 642,3 Milliarden CNY (92,4 Milliarden US-Dollar)

und einem Nettogewinn von 35,6 Milliarden CNY (5,1 Milliarden US-Dollar). Huawei

investiert weiterhin verstärkt in Forschung und Entwicklung mit jährlichen

Ausgaben von 161,5 Milliarden CNY (23,2 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2022, was

25,1 % des Jahresumsatzes des Unternehmens entspricht und die Gesamtausgaben für

Forschung und Entwicklung in den letzten 10 Jahren auf mehr als 977,3 Milliarden

CNY (140,6 Milliarden US-Dollar) erhöht.



"Im Jahr 2022 haben ein herausforderndes externes Umfeld und marktfremde

Faktoren die Geschäfte von Huawei weiter belastet", sagte Eric Xu, der

rotierende Vorsitzende von Huawei, auf der Pressekonferenz zum Jahresbericht des

Unternehmens. "Inmitten dieses Sturms haben wir alles in unserer Macht Stehende

getan, um Geschäftskontinuität zu gewährleisten und unsere Kunden zu versorgen.

Wir haben uns auch sehr bemüht, unsere Einnahmen zu verstetigen, um unser

Überleben zu sichern und die Grundlage für die künftige Entwicklung zu

schaffen."