Hamburg (ots) - Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer leiten zusammen dieHamburger Unternehmensberatung FAIRFAMILY. Mithilfe staatlich geförderterGesundheitsleistungen unterstützen sie Firmen dabei, sich in nachhaltig gesundeArbeitgeber zu transformieren. Dies hilft Unternehmen dabei, bessere undqualifiziertere Mitarbeiter zu finden, welche durch individuell passendeLeistungen emotional an den Betrieb gebunden werden. Hier erfahren Sie, was Siebei der nächsten Lohnerhöhung berücksichtigen sollten.Der Fachkräftemangel bleibt ein branchenübergreifendes Problem, das zahlreicheUnternehmen vor große Herausforderungen stellt. Die Auftragslage ist oft hoch,doch es fehlt an Mitarbeitern, um die anfallenden Arbeiten zu erledigen. In derFolge ist das bestehende Personal zunehmend überlastet und unmotiviert.Betroffen ist hierbei vor allem der Mittelstand, wie auch Felix Anrich undRandolph Moreno Sommer von FAIRFAMILY wissen. Mit der Suche nach neuenFachkräften allein ist es heute allerdings nicht mehr getan. Vielmehr geht esdarum, junge und motivierte Mitarbeiter emotional an den Betrieb zu binden. Einewichtige Rolle kommt dabei den Mitarbeiterbedürfnissen zu. Arbeitgeber tundemnach gut daran, diese zu identifizieren und bestmöglich zu erfüllen. Nebenbesonderen Benefits, wie speziellen Gesundheitsleistungen, darf dabei auch derLohn nicht vergessen werden. Worauf es bei der nächsten Lohnerhöhung unbedingtzu achten gilt, um das Beste für seine Mitarbeiter herauszuholen, haben FelixAnrich und Randolph Moreno Sommer im Folgenden verraten.1. Emotionale Lohnbestandteile herausarbeitenBei der gängigen Lohnerhöhung des Bruttogehalts um drei bis fünf Prozent proKopf, erhalten die Mitarbeiter nur einen sehr geringfügigen Nettowert, der sichkaum auswirkt. Stattdessen ist es sinnvoller, weniger als einen Prozent derLohnerhöhung in emotionale Lohnbestandteile zu investieren. Dieser wirkt sichnicht nur positiv auf die Einstellung der Mitarbeiter aus, sondern hilftArbeitgebern zusätzlich, sich von anderen Unternehmen abzugrenzen und dieTeamzugehörigkeit zu stärken. Steueroptimiert und durch den klugen Einsatz vonFördergeldern erweist sich ein emotionaler Lohnbestandteil für den Arbeitgeberals außerordentlich wirtschaftlich.2. Flexible Benefits, die den Bedarf aller Arbeitnehmer deckenEiner der wichtigsten Punkte emotionaler Lohnbestandteile ist der Nutzen füralle Mitarbeiter. Diesen erreicht man nicht durch gleiche Leistungen für alle.Denn verschiedene Altersgruppen oder Berufszweige benötigen unterschiedlicheLeistungen, die zum Teil erheblich voneinander abweichen können. Auszubildende