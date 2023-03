Gama Explorations identifiziert erhöhte Goldwerte östlich von historischen Bohrungen bei seinem Projekt Big Onion in British Columbia

Vancouver (British Columbia), 31. März 2023 / IRW-Press / - Gama Explorations Inc. (CSE: GAMA) (OTCQB: GMMAF) (FWB: N79) („Gama“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Explorationsergebnisse des Porphyr-Kupfer-Molybdän-Projekts Big Onion in der Nähe von Smithers (British Columbia) bekannt zu geben.

Höhepunkte

- Schürfgrabungen ergaben Goldgehalte von bis zu 5,84 g/t Au von Schürfproben.

- Kupfer steht in Zusammenhang mit Wolfram, Antimon sowie geringen Mengen Gold und Silber in einer potenziellen epithermalen Zone.

- Die höchsten Kupfer- und Goldwerte wurden mehr als 2 km östlich der historischen Bohrungen bei Big Onion vorgefunden.

„Diese Ergebnisse verdeutlichen das Explorationspotenzial beim Projekt Big Onion außerhalb der primären Porphyrzone“, sagte Dr. Mick Carew, CEO von Gama. „Beim Projekt Big Onion wurden bis dato über 30 km an historischen Bohrungen durchgeführt – größtenteils in einem einzigen Gebiet. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich weitere vielversprechende Explorationsgebiete, die mit einer Vielzahl an Mineralisierungsarten in Zusammenhang stehen, außerhalb des unmittelbaren Bereichs der historischen Bohrungen bei Big Onion befinden könnten. Weitere Schürfgrabungsarbeiten sind erforderlich und für den kommenden Sommer geplant.“

Gesteinsprobennahmeprogramm 2022

Im Jahr 2022 wurden beim Projekt Big Onion insgesamt 35 Gesteinsproben entnommen. Die Gesteinsproben wurden im gesamten Projekt und außerhalb des Gebiets der historischen Ressource entnommen, um neue Mineralisierungszonen zu identifizieren. Ein Gebiet mit historischen Schürfgräben nordöstlich der historischen Ressource ergab Proben mit bis zu 5,84 g/t Au und 0,419 % Cu. Gesteinsproben in diesem Gebiet weisen erhöhte Werte von Wolfram, Antimon, Blei, Kupfer, Arsen und Zink auf. Das gemeinsame Vorkommen dieser Metalle könnte auf eine epithermale Mineralisierung hinweisen. Es wurden insgesamt fünf Proben mit einem Durchschnittswert von 1,22 g/t Au und 0,218 % Cu entnommen.