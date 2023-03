Studie und Rechtsgutachten / Profite auf Kosten der Verwundbarsten / Anlagekapital in der Bremer Altenpflege und Regulierungsmöglichkeiten des Landes

Bremen/Berlin (ots) - Was kann Bremen tun, um Insolvenzen von

Pflegeheim-Betreibern zu verhindern und die Qualität der Altenpflege im

Bundesland zu sichern? Diesen Fragen haben sich im Auftrag der

Rosa-Luxemburg-Stiftung Expert*innen in einem Rechtsgutachten und einer

ökonomischen Kurzexpertise gewidmet.



Für die Rosa-Luxemburg-Stiftung erklärt deren Geschäftsführerin Daniela

Trochowski : "Ökonomisierung ist eine Ursache für den eklatanten Personalmangel

in allen sozialen Dienstleistungen. Niemand kann und will unter solchen

Bedingungen arbeiten. In der Altenpflege ist die Situation gravierend, da der

Bedarf in den kommenden Jahren durch die Decke gehen wird. Um den Sozialstaat

auf der Höhe der Zeit weiterzuentwickeln, muss die Daseinsvorsorge in

öffentliche Hand. Eine Rekommunalisierung der Altenpflege ist dringend

überfällig. Mit dem Gutachten will die Rosa-Luxemburg-Stiftung aufzeigen, welche

rechtlichen Spielräume es gibt, um der zerstörerischen Dynamik des Markts

Grenzen zu setzen."