HEZE, China, 31. März 2023 /PRNewswire/ -- Das Internationale Pfingstrosen-Kommunikationsforum wird am 9. April bei Huimengtai in Heze stattfinden. Gastgeber sind die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des CPC Shandong Provincial Committee und die China Foreign Language Publishing Administration.

Internationales Pfingstrosen-Kommunikationsforum in Heze (Heze Peony International Communication Forum) findet am 9. April statt, um die Geschichte der Pfingstrose mit der Welt zu teilen

