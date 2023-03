Seite 2 ► Seite 1 von 3

Herbolzheim (ots) - Obwohl sie oftmals nicht wie gewünscht performen, geltenProduktvideos unter Onlineshop-Betreibern längst als Marketing-Tool der Zukunft.Genießen sie also nur unberechtigterweise einen viel zu guten Ruf - oder stecktdoch mehr dahinter? Dank seiner jahrelangen Zusammenarbeit mit Onlinehändlernweiß Lionel Bruder, Geschäftsführer der Marketing-Agentur Alphabrothers, welchesPotenzial in kreativen Produktvideos schlummert und wie man es entfaltet. Hiererfahren Sie, worauf bei ihrer Erstellung und Nutzung zu achten ist - und wasabseits davon wirklich der Schlüssel zum Erfolg im E-Commerce ist.In Deutschland verzeichnet der E-Commerce nach wie vor ein kontinuierlichesWachstum, weshalb auch die Zahl der Onlineshops weiterhin steigt. Angesichts derohnehin großen Konkurrenz wird es für Onlinehändler daher stetig wichtiger, ausder Masse hervorzustechen: Statt lediglich einzelne Stammkunden zu bedienen, istes für sie überlebenswichtig, regelmäßig neue Käufer für ihr Angebot zubegeistern. Die meisten von ihnen haben sich mit diesem Ziel vor Augen bereitsvergeblich einer breiten Palette an ausgefallenen und teils experimentellenMarketing-Maßnahmen bedient. Was also führt 2023 tatsächlich noch zum Erfolg?Immer mehr Onlineshop-Betreiber schwören auf den Einsatz von Produktvideos,während andere sie für überschätzt und wirkungslos halten. "Da zahlreicheOnlinehändler bereits unter Zugzwang stehen, fühlen sie sich zusätzlich davonunter Druck gesetzt, wenn sich nicht auf Anhieb die gewünschten Ergebnisseeinstellen. In ihrem Frust darüber geben sie erneut eine vielversprechendeLösung ihrer Probleme frühzeitig auf", erläutert Lionel Bruder, Geschäftsführerder Marketing-Agentur Alphabrothers."Wer wegen überschaubarer Ergebnisse auf den Einsatz von Produktvideosverzichtet, verschenkt allerdings eine Menge Potenzial. Schließlich habenbereits etliche Betreiber von Onlineshops eindrucksvoll unter Beweis gestellt,dass sie ein enormer Katalysator für die Neukundengewinnung sein können. Am Endekommt es vor allem darauf an, dass sie professionell umgesetzt und um weitereMarketing-Maßnahmen ergänzt werden - genau dabei unterstütze ich jedenOnlinehändler, der seinen geschäftlichen Erfolg nachhaltig maximieren will",fügt der Marketing-Experte hinzu. Für seine eigene Firma baute Lionel Bruder inden vergangenen sechs Jahren zahlreiche Shops in den verschiedensten Nischen aufund konnte mit einigen von ihnen bereits siebenstellige Umsätze erzielen.