Bei der Inflation sind auch die Arbeitgeber gefordert

Die Gewerkschaften sind mit enormen Lohnforderungen in dieTarifverhandlungen gegangen und verleihen ihnen mit Warnstreiks Nachdruck.Bislang ist von der befürchteten Lohn-Preis-Spirale nichts zu sehen. DieInflation fraß die Gehaltssteigerung auf, netto hatten die Beschäftigten wenigerim Geldbeutel.Wenn die Faustregel gilt, dass am Ende der Tarifgespräche die Lohnerhöhung etwader Hälfte der Forderung entspricht, wird das so bleiben. In der öffentlichenDiskussion weitgehend unbeachtet ist, dass ein Teil der Unternehmen dieSituation nutzt, um sich ordentlich die Taschen zu füllen. Wenn an dieArbeitnehmer appelliert wird, es nicht zu übertreiben, dann gilt das in derSozialpartnerschaft auch für die Arbeitgeber.