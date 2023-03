Bastion Schufa unter schwerem Druck / Geschäftsmodell steht nach EuGH-Gutachten auf der Kippe

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lahr (ots) - Die Bastion Schufa, der Schrecken der Verbraucher, wackeltgewaltig. Freiwillig hat die Wirtschaftsauskunftei Schufa am 28. März 2023 dieSpeicherfrist für das Merkmal "Restschuldbefreiung nach einer Privatinsolvenz"von drei Jahren auf sechs Monate verkürzt. Am Europäischen Gerichtshof (EuGH)war in einem Gutachten kritisiert worden, dass die Schufa das Merkmal längerspeichert als öffentliche Register. In den Augen des Generalanwalts PriitPikamäe ein Verstoß gegen den europäischen Datenschutz (Az.: C-634/21). (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=96BEBBA2615AC1510277F802C5E46B84?text=&docid=271343&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=760088) Als der Bundesgerichtshof (BGH) erklärte, er setze einentsprechendes Verfahren aus und warte auf die Entscheidung des EuGH, war dieSchufa zum Handeln gezwungen. Denn der EuGH folgt in der Regel den Ausführungendes Generalanwalts.Und als wäre das nicht schon genug, übte Generalanwalt Priit Pikamäe in demGutachten auch noch Kritik am Schufa-Score - eine Bonitätskennzahl. Auch derverstößt gegen europäisches Recht. Damit steht das Geschäftsmodell der Schufakomplett auf der Kippe. Durch negative Schufa-Einträge haben Verbraucher oftmalsSchwierigkeiten, Kreditverträge abzuschließen oder Wohnungen anzumieten. DieKanzlei Dr. Stoll & Sauer bietet Verbrauchern mit Schufa-Problemen einekostenlose Erstberatung im Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) an. Mehr Infoszum Thema Schufa gibt es auf unserer speziellen Website.(https://www.dr-stoll-kollegen.de/schufa-eintrag)Was sollten Verbraucher jetzt wissen, wie können sie tätig werden?Wer einen Kredit benötigt, eine neue Wohnung anmieten oder gar ein Haus bauenoder kaufen möchte, der wird schnell mit der Schufa konfrontiert. Banken,Telekommunikationsdienste oder Energieversorger überprüfen meist bei privatenAuskunfteien wie der Schufa die Kreditwürdigkeit einer Person. Mit Hilfe dessogenannten Scores soll sich zeigen, wie gut der Verbraucher seinenZahlungsverpflichtungen nachkommt. Dieses lukrative Geschäftsmodell derAuskunftei Schufa steht jetzt durch die Entwicklungen am EuGH auf der Kippe. Wasmüssen Verbraucher wissen, was können sie unternehmen?- Was ist überhaupt eine Restschuldbefreiung? Privatleute haben die Möglichkeit,sich durch eine Verbraucherinsolvenz innerhalb eines begrenzten Zeitraums vonihren Schulden zu befreien, auch wenn sie nicht alles zurückzahlen können. Am