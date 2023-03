Energiekosten könnten Jungheinrich auch 2023 ausbremsen - Aktie fällt

(neu: Managementaussagen aus Interview, weitere Details, aktueller Aktienkurs)

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich rechnet auch in diesem Jahr mit Gegenwind im Tagesgeschäft durch hohe Energiekosten. Die operative Marge dürfte nur im besten Fall das Niveau von 2022 erreichen, teilte das Unternehmen am Freitag bei der Vorlage seiner Zahlen für das vergangene Jahr in Hamburg mit. 2022 hatten sich vor allem Rohstoffe und Energie auch für Jungheinrich stark verteuert. Außerdem war Stahl knapp geworden. Das durch den Produktionsrückstand entstandene erhöhte Betriebskapital will das Jungheinrich-Management dieses Jahr abbauen, wie es im Interview mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX berichtete. So soll sich auch der freie Barmittelfluss verbessern. Die an der Börse notierten Vorzugsaktien knickten ein.

Das Management um Konzernchef Lars Brzoska rechnet 2023 mit einem Umsatz von 4,9 bis 5,3 Milliarden Euro, nach knapp 4,8 Milliarden Euro vergangenes Jahr. Davon sollen als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zwischen 7,3 und 8,1 Prozent bleiben. Das operative Ergebnis stieg im vergangenen Jahr um sieben Prozent auf 386 Millionen Euro und fiel damit besser aus als von Analysten erwartet.