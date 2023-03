NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Freitag etwas zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 79,54 US-Dollar. Das waren 27 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 52 Cent auf 74,88 Dollar.

Im Verlauf der Handelswoche ging es mit den Ölpreisen merklich nach oben. So stieg der Preis für Brent-Öl seit Montag um etwa vier Dollar. Die Zuversicht an den Märkten ist gewachsen. Die Bankenkrise ist in den Hintergrund getreten.