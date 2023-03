Studie zur Kundenzufriedenheit Renault Financial Services und Nissan Financial Services an der Spitze der Autobanken

Neuss (ots) - Von Kunde zu Kunde: Bei einer Kundenbefragung zur Weiterempfehlung

belegen Renault Financial Services und Nissan Financial Services den ersten

Platz unter den Autobanken. Weiterempfehlung gilt als ein wichtiger Indikator

für die Kundenzufriedenheit: Wer mit einem Produkt eines Unternehmens sehr

zufrieden ist, empfiehlt es im Familien- und Bekanntenkreis gerne weiter.



Das Kölner Analyseinstitut ServiceValue hat in Kooperation mit BILD in einer

Kundenstudie über 600.000 Verbraucherurteile zu insgesamt 2.215 Unternehmen aus

166 Branchen hinsichtlich Weiterempfehlung untersucht. Renault Financial

Services und Nissan Financial Services erhielten die Auszeichnung "Höchste

Empfehlung" innerhalb der Branche "Autobanken".