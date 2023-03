Die Bankenkrise ist vorbei, die Wirtschaft fällt nicht in eine Rezession - und dennoch wird die Fed die Zinsen noch in diesem Jahr senken: das ist das Szenario der Aktienmärkte. Also Beste aller denkbaren Welten. Nun ist der US-Leitindex S&P 500 an seinem seit Anfang 2022 bestehenden Abwärtstrendkanal heran gelaufen - gelingt der nachhaltige Bruch? Sowohl Vertreter der Fed als auch der EZB haben heute signalisiert, dass die Zinsen vorerst - trotz Bankenkrise - weiter steigen werden, auch wenn die Inflations-Daten aus der Eurozone wie auch in den USA (PCE) etwas niedriger ausgefallen sind. Aber im Dienstleistungssektor ist der Inflationsdruck weiter hoch - während in den USA die Löhne deutlich steigen laut heutigen Daten, erreicht die Kerninflation in der Eurozone ein neues Allzeithoch. Und die Lohnerhöhungen mit anschließenden Zweitrundeneffekten kommen ja erst noch..

Hinweise aus Video:

