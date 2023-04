KfW IPEX-Bank: Belgin Rudack übernimmt Vorsitz der Geschäftsführung Frankfurt am Main (ots) - Belgin Rudack übernimmt zum 01. April 2023 den Vorsitz der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank als CEO. Sie folgt auf Klaus R. Michalak, der zum 31. März 2023 planmäßig ausgeschieden und in den Ruhestand eingetreten ist.



"Die zurückliegenden drei Monate waren interessant und haben mich in meiner Entscheidung bestätigt," erläutert Belgin Rudack. "Ich bin auf eine hochmotivierte und -qualifizierte Belegschaft gestoßen und habe ein tiefes Verständnis für unsere Themen entwickelt. Hauptziel unserer Bank wird es in den nächsten Jahren sein, unsere Kunden auf ihrem Transformationspfad in eine nachhaltige Zukunft zu begleiten und uns intern so aufzustellen, dass wir dies effektiv und zugleich profitabel tun können."