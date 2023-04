Zinssorgen halten den Dax wohl noch über Monate in Schach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts des ungünstigen Mix aus hohen Zinsen, hoher Inflation und Furcht vor einer Bankenkrise rechnen Experten zumindest bis zum Herbst mit einem unruhigen Kursverlauf an den Börsen. Der deutsche Leitindex Dax ist zwar überraschend gut in das Jahr gestartet, doch Vermögensverwalter Jens Ehrhardt von DJE Kapital fand jüngst auf einem Treffen der Fondsbranche in Mannheim mahnende Worte: "Wir sind noch nicht über dem Berg." Wegen der zuletzt restriktiven Notenbankpolitik in den USA und in Europa sei der Gegenwind immer noch stark.

Dank der in den letzten Monaten stark gesunkenen Energiepreise konnte sich der Dax etwas von den Rezessionssorgen in den USA entkoppeln und stieg im ersten Quartal um gut zwölf Prozent. Auch das jüngste Bankenbeben tat der guten Stimmung bislang keinen Abbruch, obwohl in den USA kleine Geldhäuser in Straucheln geraten oder gar zusammengebrochen waren und in der Schweiz die Credit Suisse per Notverkauf an die Konkurrentin UBS aufgefangen werden musste.